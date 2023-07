Ladri a Corte Tegge: spaccata al ’Shirley Café’

Ladri in azione a Corte Tegge, dove la notte di giovedì è stato preso di mira il bar ristorante Shirley Café, situato in una piazzetta lungo via Prati Vecchi, tra la sede della Tecnogear e della Diffusione Tessile. Un’area ben visibile dalla strada principale e presidiata da telecamere di ogni tipo, con lo stesso locale che è dotato di un sistema di sorveglianza. Questo però non ha fermato i malviventi che, attorno alle 5 con un attrezzo hanno forzato la porta d’ingresso blindata e si sono introdotti all’interno dello Shirley. Qui hanno puntato direttamente il registratore di cassa che hanno scassinato e asportato intero; dai primi controlli in corso di esatto inventario da parte della titolare, Veronica, conteneva alcune centinaia di euro. Hanno tralasciato di asportare bevande o alimenti, e si sono dileguati in pochi minuti. Quando l’allarme è scattato la centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Reggio ha inviato sul posto una pattuglia da Cavriago, ma purtroppo i ladri – sicuramente dei professionisti dello scasso – sono stati molto rapidi. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Cavriago hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, per il reato di furto aggravato. Si spera che i video delle telecamere servano a individuare i componendi della banda.

f. c.