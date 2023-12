Ladri a Fazzano, tagliano le recinzioni e chiudono il cane in bagno

Ladri in azione l’altra sera alla periferia di Correggio. Nella zona di via della Solidarietà, nella frazione di Fazzano, ignoti pare abbiano preparato con cura le intrusioni ai danni di abitazioni di quella zona. Verso le 20 i ladri si sono introdotti in un appartamento, passando attraverso una recinzione rivolta verso i campi per non essere notati dalla strada o dalle case vicine. Secondo quanto appurato dai residenti, i ladri avrebbero agito già nei giorni scorsi, con un sopralluogo diretto, creando un primo varco nella recinzione, con un taglio nella rete, per poi aprirla completamente al momento di entrare in azione. Lo stesso varco sarebbe stato usato per fuggire, sempre senza essere notati. Per evitare di essere disturbati, gli intrusi hanno chiuso nel bagno il cagnolino della proprietaria dell’abitazione (che era uscita per alcune commissoni), evitando che con l’abbaiare potesse dare l’allarme.

Al rientro a casa la proprietaria ha scoperto le stanze a soqquadro e segni di scasso alla porta finestra del balcone. Risultano rubati un anello d’oro e un orologio, entrambi di alto valore affettivo. In cortile sono state rinvenute boccettine di profumo, forse perse dai ladri durante la fuga. E ieri mattina, alla luce del giorno, ci si è accorti che i ladri avevano tagliato anche le reti di altre abitazioni vicine, oltre a danneggiare i fari che illuminano i giardini privati, ma senza riuscire ad entrare nelle case. Dunque, un’azione che non appare opera di malviventi di passaggio, ma più probabilmente un’azione studiata nei particolari, per accedere nelle abitazioni senza farsi notare. In periodo di festività, in tempo di acquisti e regali, la maggiore circolazione di denaro, oltre che di oggetti di valore, aumenta l’attività dei malintenzionati anche nelle abitazioni.

a.le.