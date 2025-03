Ladri a San Polo: "Furgone svaligiato"

Ladri in azione nel centro urbano sampolese. Un artigiano residente in via Gino Bonetti ha segnalato sulla pagina Facebook ‘Sei di San Polo se…’ che due notti fa ignoti malviventi hanno scassinato il suo furgone e sottratto materiale elettrico. Nelle stesse ore, forse la stessa banda ha agito nella non lontana via Gramsci, portando via dal cortile di una abitazione una bicicletta ed un monopattino.

La faccia tosta dei malviventi non si è fermata davanti alla presenza dei carabinieri, tant’è che una signora ha spiegato che nella notte di sabato si sarebbe verificato un furto in un’abitazione nella stessa via dove ha sede la caserma dell’Arma. Le modalità dei raid fanno pensare più che a malviventi professionisti a ladruncoli locali opportunisti,. A metà gennaio, con modalità analoghe, erano state "visitate" varie case tra la Barcaccia e Bibbiano.