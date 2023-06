Ladri a Tabiano, danni per oltre 50mila euro

Ladri in azione a Tabiano di Viano: danni a un’azienda per circa 50-70mila euro. Il colpo è stato compiuto nella notte di mercoledì in via Le Piane. I malviventi hanno derubato l’azienda ‘Des’ di Silvio Donelli, impegnata in campionature per le ceramiche. "Il raid è probabilmente avvenuto – sottolinea amareggiato Donelli – verso le due e avrebbero utilizzato un camion, rubato precedentemente a Carpineti e successivamente ritrovato a Bagnolo: il mezzo era però vuoto. Hanno rotto il cancello esterno e pure il portone del nostro capannone. I ladri hanno inoltre ‘visitato’ un altro nostro edificio adiacente rompendo le porte per entrare all’interno. Complessivamente, nelle due strutture, hanno preso un carrello elevatore-muletto, un trattore e perfino tutta l’attrezzatura da giardinaggio tra cui il decespugliatore, motoseghe, tagliaerba e altri materiali. Sono quindi fuggiti e verso le quattro di notte il camion rubato è stato localizzato a Bagnolo. Evidentemente sono scappati, a bordo di un altro mezzo, con la refurtiva che forse sarà venduta anche all’estero".

E’ ancora da quantificare con precisione l’importo totale del malloppo che è stato razziato durante l’assalto dei malintenzionati a Tabiano. "Ingenti – spiega sempre Silvio Donelli – sono i danni che, da una prima stima, ammontano tra i 50 e 70mila euro. Disponiamo di un’assicurazione, ma coprirà soltanto per una parte del materiale asportato. L’altra notte, dalle prime informazioni al momento ricevute, nessuno ha visto o sentito nulla. Sicuramente la banda era composta da alcune persone. E’ stata intanto presentata la denuncia dopo il furto che abbiamo subito".

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo. L’incursione è stata scoperta ieri mattina dal proprietario verso le sette. "Il blitz – sottolinea Donelli – è avvenuto in una zona piuttosto isolata. Siamo molto amareggiati per quello che è successo. Speriamo di ritrovare il nostro materiale e il trattore. Nel passato non si erano verificati altri episodi simili".

Donelli ieri ha subito lanciato un appello a segnalare eventuali informazioni, relative al furto, utili per cercare di risalire ai responsabili. La notizia del furto ieri si è rapidamente diffusa in tutto il comune di Viano.

Matteo Barca