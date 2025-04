Ladri a volto coperto in casa: continua la piaga dei furti con spaccata

Almeno un paio di abitazioni prese di mira nel fine settimana pasquale da ignoti, che hanno tentato di entrare sfondando il vetro delle porte usando probabilmente un martello. Segnalazioni sono arrivare da un’abitazione a Budrio di Correggio e dal quartiere Espansione Sud. Secondo quanto si è potuto apprendere, pare che le intrusioni siano state solo tentate. In entrambi i casi, infatti, gli stessi proprietari o i vicini di casa si sono accorti del rumore dei vetri in frantumi, intervenendo subito per verificare cosa stava accadendo. I ladri – sono stati notati due uomini con volto coperto da cappuccio fuggire a piedi – sono stati costretti ad abbandonare i loro propositi.

Non si esclude che possa trattarsi dell’azione degli stessi individui, che hanno agito tra sabato e lunedì, fra il tardo pomeriggio e la prima serata, forse pensando che le abitazioni prese di mira fossero in quel momento incustodite. In un caso, però, i proprietari erano rientrati da poco da una visita a parenti, mentre nell’altro episodio sono stati i vicini di casa ad accorgersi di movimenti sospetti, riuscendo a evitare il tentativo di intrusione nell’edificio adiacente. Nei giorni precedenti simili episodi, con spaccata, si sono verificati ai danni di auto in sosta, senza rubare nulla. In questi casi non si esclude che alla base del danneggiamento dei finestrini possa esservi un gesto puramente vandalico.