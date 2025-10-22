Ladri al Bar Tabacchi: in fuga con la refurtiva

Ladri in azione a Fontana ai danni del bar tabacchi Blues in via Madonna di Pompei. I malviventi, dopo l’arrivo del titolare, sono scappati. Il furto nell’attività commerciale è stato compiuto lunedì notte. Sul posto, poco dopo le quattro, sono giunti i carabinieri della stazione di Rubiera a seguito di una segnalazione dell’intrusione avvenuta al Blues.

Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo colpo messo a segno in un’attività della nostra provincia. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato su richiesta del titolare che, allertato dal sistema di allarme, si è precipitato in via Madonna di Pompei. L’uomo ha sorpreso due malintenzionati intenti a commettere il raid. I malviventi, alla vista del proprietario, si sono immediatamente dileguati. Sono quindi fuggiti con il bottino. I carabinieri hanno accertato che i due ignoti erano precedentemente riusciti ad entrare all’interno del locale forzando la porta posteriore. Hanno poi ‘visitato’ il bar tabacchi di Fontana nel comune di Rubiera. Hanno forzato la porta dell’ufficio, asportando diverse stecche di sigarette la cui quantità è ancora in corso di inventario. Sono quindi da accertare con precisione i danni causati dai ladri tra il valore della refurtiva rubata e i danneggiamenti strutturali causati dalle effrazioni. Sono subito iniziate le ricerche per cercare d’individuare i due ladri che hanno agito a Fontana.

I militari dell’Arma hanno anche avviato le indagini per reato di furto aggravato. La notizia del furto al bar tabacchi Blues ieri si è rapidamente diffusa tra i cittadini di Fontana e pure di Rubiera. Ieri pomeriggio anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha fatto visita al bar colpito dal furto per sincerarsi dell’accaduto ed esprimere solidarietà.

Matteo Barca