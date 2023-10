Ladri al Kebab King. Ripulito il fondo cassa

Un altro colpo messo a segno dai ladri in uno dei locali cittadini. In piena notte tra ieri e giovedì, attorno alle 3.45, i carabinieri della sezione di Reggio sono stati allertati dal titolare di Kebab King, in via Emilia Ospizio. Sul posto i militari hanno avevuto modo di accertare che dei ladri, a ieri pomeriggio ancora non identificati, dopo aver forzato la parete posteriore in legno del negozio si erano introdotti all’interno del locale. Dopo un primo controllo, ma la conta esatta del danno è ancora in fase di accertamento, risulta che siano stati presi circa 400 euro dal registratore della cassa. Considerati però anche i danni strutturali causati dai ladri quando sono entrati, la cifra è sicuramente più alta. I carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.