Ladri alla ’Agricoltori Custodi’. Danni per decine di migliaia di euro

I furti in aziende agricole non si "limitano" a trattori e macchine. Nel caso dell’azienda "Agricoltori Custodi", a Prato di Correggio, nei giorni scorsi i soliti ignoti, probabilmente molto ben organizzati, sono riusciti a eludere ogni tipo di controllo, entrando nel capannone da dove hanno rubato una notevole quantità di attrezzature da lavoro. Un senso di profondo sconforto ha colpito i responsabili dell’azienda. Tra loro anche Andrea Libero Gherpelli, conosciuto non solo per l’attività di agricoltura sempre alla ricerca di qualità e tradizioni, ma anche come attore e noto volto della tv. "Il danno è ingente – confida al Carlino – tanto che si può parlare di decine di migliaia di euro. È stata una violazione senza rispetto. I ladri hanno caricato la refurtiva per poi sparire. E non solo noi ci sentiamo derubati. Lo siamo stati tutti, anche coloro che credono nella nostra visione di agricoltura, in questa apertura incondizionata, in questa presenza costante e presa di responsabilità, in questo progetto d’armonie che ormai oggi è un alleato a casa di tanti". Un furto che andrà a condizionare l’attività dell’azienda: "I guadagni quest’anno – aggiunge Gherpelli – non andranno a contribuire all’ampliamento dei nostri servizi, ma vedranno un battuta d’arresto". Il furto è stato segnalato ai carabinieri. Un episodio che allunga ulteriormente la già vistosa lista di furti avvenuti di recente proprio a Correggio e dintorni, prendendo di mira abitazioni, aziende, garage, autovetture, fino a bar, tabaccherie, negozi, una gelateria e altro ancora.

Una situazione che sta preoccupando sempre più i cittadini. Tanto che alcuni associati ai Gruppi di controllo di vicinato hanno proposto di convocare un incontro con autorità comunali e forze dell’ordine per adottare soluzioni che possano contrastare il fenomeno dei furti.

Antonio Lecci