Ladri alla FolVez: in fumo 100mila euro

Hanno approfittato della chiusura del fine settimana dell’azienda per entrare nel capannone e rubare prezioso materiale in metallo, in particolare pezzi di utensileria speciale. Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi alla ditta FolVez, in via Allende, nella zona industriale Santa Giulia a Campagnola. I ladri – almeno due, più un complice all’esterno a fare da palo – hanno agito in gran parte del capannone, alla ricerca del materiale desiderato.

Sono state scardinate diverse porte per arrivare all’area in cui si trovavano gli oggetti di piccole dimensioni, facili da trasportare, ma anche di maggior valore, tra cui frese, punte e altro ancora, per un valore totale di circa 80 mila euro.

Sono stati inoltre rubati anche dei soldi che erano in un cassetto dell’ufficio, compresa pure una somma in dollari che doveva servire per una imminente trasferta di lavoro negli Usa. Non sono stati risparmiati cassetti, armadi di valore e persino le macchiette per la distribuzione automatica di alimenti, con i ladri che hanno setacciato ogni metro quadrato dell’azienda durante la ricerca eli denaro.

Al bottino si aggiunge pure il danno materiale causato dai malintenzionati, per una somma di almeno ventimila euro. I ladri sono riusciti a eludere il sistema d’allarme, ma il loro blitz è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Gli intrusi, però, hanno agito con il volto coperto da un cappuccio, puntando anche i fari proprio verso gli impianti video, per rendere meno chiare le immagini, per un lavoro da veri profesionisti. Le stesse immagini ora sono al vaglio dei carabinieri, ai quali è stata presentata formale denuncia.

Antonio Lecci