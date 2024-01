Ladri all’Anmic: "Per favore, donate"

Ladri senza cuore. E’ stata un’amara mattinata quella di ieri per i volontari dell’Anmic, Ente Nazionale a Tutela delle Persone con Disabilità, che costituisce la maggiore organizzazione del settore, sia per il rilevante numero di suoi iscritti, che per la grande varietà delle tipologie di disabilità che li riguardano.

"Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio abbiamo avuto la spiacevole visita di sconsiderati ladri nella nostra sede di Reggio Emilia in via J. Wybicki 7/A – scrivono – Non è tanto per il danno morale (non ha senso danneggiare chi lotta ogni giorno della sua vita), quanto il fatto che viviamo di volontariato e delle offerte donate con il cuore... Ed ora, il solo dover usare quei soldi per riparare il danno subito, è estremamente doloroso. Per questo, attraverso i media, vogliamo informare la cittadinanza dell’accaduto e, per chi ne ha possibilità, l’invito a farci una donazione, così da ripristinare e proteggere al meglio il nostro lavoro. E questo è possibile attraverso il modulo presente sul nostro sito".