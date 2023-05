Ladri arrestati con lo spray al peperoncino Uno finisce in carcere, obbligo di firma per l’altro

Sono stati convalidati gli arresti dei due presunti ladri marocchini bloccati martedì pomeriggio dai carabinieri di Scandiano con l’ausilio dello spray al peperoncino al termine di un folle inseguimento partito da Rubiera. Il pm Marco Marano aveva chiesto i domiciliari per entrambi, ma il gip Andrea Rat ha deciso il carcere per il 45enne (difeso dall’avvocato Roberto Ghini di Modena) che era al volante e l’obbligo di firma per il 40enne passeggero. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, ha risposto all’interrogatorio dicendosi estraneo alla ricettazione (nell’auto sono stati trovati arnesi da scasso) e che non ha opposto resistenza nei confronti dei militari, come si vedrebbe anche – secondo il legale – nelle immagini delle telecamere. Processo fissato per la prossima settimana.