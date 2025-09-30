Ladri fanno irruzione in una casa: cagnolina massacrata di botte

Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Nella notte fra sabato e domenica ladri brutali si sono introdotti in un’abitazione nelle campagne di Corticella, frazione di Reggio al confine con Rubiera, picchiando selvaggiamente la meticcia di casa, Margherita, e procurandole un grave trauma cranico. Ora la cagnolina Margherita è in prognosi riservata.

I ladri hanno divelto un palo della vigna, utilizzandolo come ariete per aprire le inferriate di una finestra al piano terra. Una volta all’interno della casa di campagna, disabitata, si sono accontentati di pochi soldi in contanti e di alcuni monili in oro. Il resto della spedizione furtiva ha lasciato solo danni e disordine, oltre a tanta paura, che si è diffusa tra la piccola frazione di Corticella. E la violenza disumana sulla cagnolina.

Solo un mese fa, la proprietaria di casa – che preferisce rimanere anonima – aveva trovato morto nel cortile, un altro cane di nome Bibbi, fratello di Margherita. Al rientro alla casa, il macabro rinvenimento dell’amico a quattro zampe disteso in cortile e ferito mortalmente, staccato dalla catena. Allora si era parlato della strana presenza di cacciatori in zona, mentre la notte i ladri si sono accaniti sulla cagnolina Margherita.

Dell’episodio sono stati informati i carabinieri con la denuncia di rito. Ora Margherita dovrebbe farcela, ma lo spavento per i suoi padroni è stato davvero tanto. La meticcia è stata presa in cura dall’ambulatorio veterinario ’Città di Scandiano con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII.