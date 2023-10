Ladri di ‘marca’, furto al negozio Kamp 3000

"Questa è gente che sa cosa prendere, entra, punta precisamente i capi alla moda e se li porta via". Massimo Lasagni è titolare di Kamp 3000, negozio di Largo Giambellino tra i più noti a Reggio per tutto ciò che riguarda escursioni e campeggio. Oltre all’attrezzatura vende anche abbigliamento, vestiti di marca e pregiati e proprio questi sono stati oggetto di furto la scorsa notte: "I ladri hanno divelto la porta (nella foto) con un piede di porco intorno a mezzanotte – racconta Lasagni – e, quando è suonato l’allarme, in 5 minuti prima che arrivassimo noi e le forze dell’ordine sono riusciti a prendere 15 o 20mila euro di abbigliamento tecnico tra piumoni, giacche e roba invernale". Le modalità non lasciano dubbi: "Nello stesso periodo dell’anno scorso ci era successa la stessa cosa, con le stesse dinamiche. Non sono degli sprovveduti, conoscono la moda e mirano capi specifici, nemmeno quelli più cari. La merce è assicurata e qualcosa riusciremo a riavere, ma una perdita ci sarà comunque: il mancato guadagno non si recupera e ora ho il negozio svuotato, perché le ditte hanno finito la fornitura e io non posso riassortire. Quello che avrei guadagnato, quest’anno non ce lo avrò".

I danni non sono finiti qui e il problema è serio, anche per tutti i negozi del centro commerciale ‘Il volo’, di cui Kamp 3000 fa parte: "Dovremo cambiare anche la porta, costerà 5 o 6mila euro anche per renderla ancor più sicura. Però magari la prossima volta useranno un furgone, chi può dirlo? Spesso subiamo furti e tentativi a negozio aperto e qualche volta ce la fanno anche. Non ci sono stati tanti casi ultimamente, ma non si può dire che la zona non sia un po’ sotto assedio: sì, qui vicino passano strade molto trafficate, ma c’è un parcheggio interno in cui di notte non c’è un anima e non ti vede nessuno".

Tommaso Vezzani