Ladri di rame, depredata la Chiesa di Ca’ de’ frati

Sono tornati in azione i ladri di grondaie in rame, che puntano non solo a pezzi di scarto di metallo, ma anche a materiale nuovo, magari installato di recente in abitazioni e luoghi di pubblico interesse. Negli ultimi giorni la banda del rame ha agito alla chiesa di Ca’ de’ Frati, a Rio Saliceto, in fase di ristrutturazione. "I ladri – conferma il parroco, don Stefano Manfredini – devono aver agito lunedì notte. Solo martedì sera ci siamo accorti che parte dei pluviali, quelli della parte più bassa, erano spariti. L’adiacente strada è chiusa al traffico per lavori e questo deve aver permesso ai ladri di agire indisturbati, senza passanti in giro". Il danno è da quantificare, ma si tratta di conseguenze evidenti, visto che le nuove grondaie erano state installate da pochi giorni dall’impresa incaricata della ristrutturazione di chiesa e canonica. Era stato pensato, in fase di progetto, di installare grondaie in plastica, ma il rame era stato richiesto dalla Soprintendenza, per motivi legati al valore storico dell’edificio. Questa scelta, però, ha attirato l’attenzione dei ladri, i quali si sono subito messi all’opera. Il furto è stato già segnalato ai carabinieri.

Presi di mira anche altri edifici. Ieri notte i ladri del rame hanno agito anche in via Finzi, nel quartiere Espansione sud, portandosi via delle grondaie che erano fissate alla colonne dei garage, al piano terra di una palazzina. Si tratta di episodi favoriti dall’alto valore commerciale del rame e della facilità con cui risulta possibile immettere tale materiale sul mercato clandestino. In corso indagini per far luce sull’accaduto.

a. le.