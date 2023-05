Ladri di televisori al Famila di Gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 15 maggio 2023 - Nuovo furto nella zona del centro commerciale Ligabue di Gualtieri. Poco dopo le tre della scorsa notte i carabinieri della caserma di Gualtieri, allertati dagli operatori di un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Matteotti per un sopralluogo in seguito a un furto messo a segno all’interno del supermercato Famila Superstore. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che i ladri, dopo aver forzato una porta antipanico e pure una saracinesca interna, erano riusciti ad accedere all’interno dei locali dell’attività commerciale, puntando alla zona degli elettrodomestici. Secondo un primo controllo, effettuato con i responsabili del supermercato, risultano essere stati rubati sei televisori di varie marche, per un danno complessivo di alcune migliaia di euro. I danni sono comunque in corso di esatta quantificazione. I carabinieri di Gualtieri stanno indagando per cercare di risalire agli autori del furto. Il centro commerciale di Gualtieri era già stato preso di mira in passato con altri simili episodi.