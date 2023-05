Ladri entrano e rubano in casa mentre i proprietari dormono

Ladri all’opera negli ultimi giorni nella zona di Gualtieri, in particolare nel quartiere residenziale in via Codisotto a Sera, a ridosso del centro storico del paese. Almeno tre intrusioni dei soliti ignoti in abitazioni private, in particolare di sera e di notte.

In un caso, i malintenzionati sono riusciti ad entrare in una casa attraverso la finestra al piano terra e, nonostante la presenza dei proprietari, che stavano dormando, sono riusciti ad arraffare alcuni oggetti in oro per un valore di alcune migliaia di euro.

Solo più tardi, al loro risveglio, i derubati si sono accorti dell’intrusione e dell’ammanco dei vari oggetti. "Non ci siamo accorti di nulla, nonostante avessimo degli sconosciuti in casa", hanno raccontato i derubati. A quel punto, verificato l’avvenuto furto, sono stati informati i carabinieri della locale caserma, ai quali è stata presentata formale denuncia, al momento contro ignoti.

Non è andata meglio in almeno altre due abitazioni della stessa zona di Gualtieri, dove i ladri pare siano riusciti a rubare denaro e oggetti vari, ma per un valore complessivo inferiore.