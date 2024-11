Ladri entrano in Bonifica ma scappano a mani vuote

I ladri non risparmiano neppure i depositi di materiale tecnico del consorzio di Bonifica. Ieri notte ignoti sono riusciti a entrare nella sede della Bonifica dell’Emilia Centrale, in via Santa Maria a Santa Maria di Novellara, probabilmente alla ricerca di denaro o di qualche oggetto di valore facilmente trasportabile Ma all’interno dei locali non c’era nulla di particolarmente interessante per gli autori dell’intrusione, che per entrare nella sede della Bonifica hanno danneggiato una finestra.

A quel punto è scattato l’allarme, che ha mobilitato gli operatori di un istituto di vigilanza privata, oltre ai carabinieri, arrivati sul posto in breve tempo. I ladri, a quel punto, sono stati costretti alla fuga, ma pare senza riuscire a portare via nulla. In mattinata sono stati eseguiti gli accertamenti con i responsabili della sede, verificando soprattutto la confusione lasciata in ufficio, dove sono stati aperti e messi a soqquadro i cassetti, forse nella speranza di recuperare del denaro. Non risultano essere stati rubati computer o altre attrezzature che si trovavano tra gli uffici e l’adiacente deposito.

Dunque, risulta nullo il bottino, ma restano comunque i danni strutturali lasciati per l’azione di scasso.

"I ladri non hanno rubato nulla dalla nostra sede di Santa Maria di Novellara – confermano i dirigenti del Consorzio – ma dobbiamo registrare i danni lasciati dai ladri. L’impianto è dotato di un allarme antifurto ed è vigilato da polizia privata, con gli operatori giunti in breve tempo sul posto, quando i ladri erano già riusciti ad allontanarsi".

Antonio Lecci