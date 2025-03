Ladri entrano in casa, sorpresi da un minorenne

Hanno atteso che i padroni di casa fossero fuori, dopo aver tenuto d’occhio dall’esterno i movimenti delle vittime designate. E quando hanno visto l’auto allontanarsi, i ladri hanno probabilmente creduto di avere via libera, entrando nel cortile della villetta, alla prima periferia di Correggio, per poi tentare di entrare da una porta di servizio, forzando la serratura. Ma non hanno fatto i conti con la presenza, a loro inaspettata, del figlio della coppia di proprietari, che era rimasto nella sua cameretta per studiare. Il ragazzo, minorenne, si è accorto di rumori sospetti e si è affacciato dalla finestra, notando due uomini con i volti coperti da sciarpe e berretti che stavano armeggiando attorno alla serratura.

Alla vista del ragazzo, i ladri si sono allontanati, ma non prima di aver cercato di evitare un possibile inseguimento da parte del giovane, che è stato fatto bersaglio di alcune pietre trovare nei pressi del giardino di casa. Per fortuna, il ragazzo era ancora all’interno dell’abitazione, chiudendo rapidamente le persiane della finestra per evitare di essere colpito. Con il telefono ha subito avvisato i genitori, tornati indietro in pochi minuti. Ma i ladri erano riusciti ad allontanarsi, ovviamente a mani vuote, in quanto non sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione.

Di recente la stessa zona correggese è stata presa di mira da altri simili furti. E non si esclude che possano essere le stesse persone dietro questi episodi, considerata anche una tecnica che appare simile nei vari casi.

Antonio Lecci