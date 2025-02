Ladri entrano in chiesa. Forzato il tabernacolo

Furto sacrilego nella chiesa di Quattro Castella: rubate le ostie consacrate. Il gravissimo gesto è stato compiuto venerdì all’interno dell’edificio sacro. Un atto deplorevole, subito condannato da tutta la comunità parrocchiale, indignata ora per questa intrusione.

La chiesa di Quattro Castella è stata profanata con l’apertura del tabernacolo, l’asportazione di alcune particole e la sottrazione di una teca in cui erano custodite le ostie. La chiesa, dopo il raid, ora rimarrà aperta soltanto in occasione delle funzioni religiose. Il parroco don Sergio Pellati ha chiesto "una preghiera di riparazione per la profanazione subita e una preghiera per gli autori dell’atto sacrilego per la loro conversione". Il sacerdote ha già informato il vescovo e anche i carabinieri. Domani, dai militari dell’Arma, sarà formalizzata la denuncia.

"C’è grande amarezza per quello che è successo – dice don Sergio –. In chiesa hanno forzato una vecchia cassettina delle offerte, non più utilizzata, inserita in una colonna dove sono venute fuori delle monete in lire. Probabilmente, non trovando dei soldi, hanno mirato al tabernacolo. È stato forzato e hanno poi preso una piccola teca con all’interno quattro-cinque ostie senza glutine e hanno rubato anche l’ostia grande con la sua mezzaluna, usata abitualmente per l’esposizione della santissima Eucarestia".

La notizia del colpo in chiesa si è rapidamente diffusa a Quattro Castella. "Ho dei dubbi sul fatto che abbiano agito per commettere un atto sacrilego – sottolinea don Pellati –. Fortunatamente non hanno infatti preso la pisside grande con tutte le ostie. Forse immaginavano d’asportare oggetti di valore".

"Ultimamente sono avvenuti altri spiacevoli episodi simili a questo – prosegue il parroco –. Una quindicina di giorni fa, sempre in chiesa, avevano già rubato le offerte delle candele. Domani, dopo il furto avvenuto venerdì pomeriggio, presenterò denuncia ai carabinieri e ho già avvisato la diocesi".

La comunità parrocchiale è stata intanto informata del furto attraverso gli avvisi pubblicati ieri sul notiziario diffuso dall’unità pastorale di Quattro Castella. "Per il momento la chiesa di Quattro Castella – rimarca sempre il parroco don Sergio – sarà aperta soltanto durante le funzioni. È un provvedimento inevitabile, ma non escludiamo altre soluzioni per il futuro".

Matteo Barca