Ladri fanno esplodere un bancomat

"Abbiamo sentito due forti esplosioni. Le pareti di casa hanno tremato. Abbiamo pensato a un terremoto, ma subito si è capito che simili scoppi non potevano derivare da una scossa sismica…". In effetti non era il terremoto, ma l’effetto dell’esplosione avvenuta pochi minuti prima delle tre di ieri notte alle Poste di Reggiolo, all’impianto della cassa continua all’ingresso dell’ufficio di via Cappelletta. Tra i primi ad accorrere sul posto sono stati gli operatori della Croce rossa, che ha la sede a pochi metri di distanza. Per fortuna non è stato necessario il loro intervento, in quanto non si registrano conseguenze alle persone. Poco dopo sono arrivati i carabinieri di Reggiolo con i colleghi del nucleo operativo di Guastalla per gli accertamenti scientifici. Ad agire almeno tre o quattro persone, che sono riuscite a portare via la cassa del denaro, con all’interno alcune decine di migliaia di euro.

L’esplosione ha provocato gravi danni alla struttura, con effetti estesi anche all’interno dell’edificio. Alcuni residenti hanno notato l’auto dei ladri fuggire, segnando il numero di targa, ma non si esclude che possa trattarsi di un veicolo rubato. Non appena sarà possibile, dovrà essere effettuato un controllo tecnico per avviare da subito gli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e di totale agibilità dell’ufficio. "Speriamo che l’ufficio postale non debba restare chiuso al pubblico a lungo", hanno pensato alcuni cittadini attirati dal doppio boato provocato dai ladri.

Antonio Lecci