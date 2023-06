Ladri forzano la porta di notte e fanno razzia di biciclette di valore

Ladri in azione a Casalgrande ai danni del negozio di biciclette ‘Simo Bike’ in via Strada Statale 467, ennesimo colpo di una serie che ha messo nel mirino gli spazi commerciali dedicati alle due ruote. Il furto è stato compiuto lunedì notte.

I malviventi, per entrare all’interno del negozio di via Strada Statale, hanno forzato la grata di protezione della porta che è stata scardinata. I ladri hanno quindi rubato delle biciclette di diverse marche e sono poi fuggiti velocemente con il bottino.

Durante il colpo è scattato l’allarme e sul posto, poco prima delle 3.30, sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Casalgrande attivati dalla centrale del 112. I militari dell’Arma hanno subito compiuto un sopralluogo e iniziato le indagini per il reato di furto aggravato a carico di ignoti per cercare d’individuare i responsabili del colpo avvenuto al ‘Simo Bike’, punto di riferimento per tanti appassionati di ciclismo del comprensorio ceramico reggiano e non solo.

Ieri era in corso un inventario per poter quantificare l’importo complessivo del malloppo che è stato rubato durante l’assalto notturno nell’attività di Casalgrande. Trattandosi di mezzi a due ruote di valore, è facile raggiungere le decine di migliaia di valore, per quello che è stato l’ennesimo raid della banda di biciclette in un negozio della nostra provincia.

mat.b.