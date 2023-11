Ladri in azienda, rubato il trattore. L’indagine fai-da-te della titolare

Un altro furto di trattore, l’ennesimo, a danno di un’azienda agricola. È successo ieri sera a Cadelbosco di Sopra, attorno alle 20.30 e, per fortuna, la titolare assieme a un collega sono riusciti a recuperare il mezzo.

L’episodio però può dirsi tutt’altro che isolato: da mesi, in diverse zone della provincia, la lista di furti o tentati furti di trattori continua ad allungarsi. Cosa che non provoca un danno economico solo nell’immediatezza (parliamo di mezzi che costano migliaia di euro) ma anche nel medio periodo, perché priva gli agricoltori di uno strumento essenziale al loro lavoro.

"Vivo qui a Cadelbosco, non lontano dalla mia azienda – racconta Chiara Bonazzi, titolare del Podere Zia Anna (via Quattro Case) –. Ho chiuso e sono andata a casa, dopo circa un quarto d’ora il sistema di videosorveglianza mi ha avvertito di un movimento sospetto". Uno sguardo allo schermo e le immagini mostrano un uomo, vestito di nero da capo a piedi, a bordo del trattore marca Pasquali, del valore di 17mila euro. Un ladro ma non uno sprovveduto: ha agito immediatamente dopo la chiusura, quindi tutto fa presupporre che fosse già lì da tempo aspettando il momento giusto. Senza contare che, come si vede nel video, ha guidato il trattore rannicchiato su sé stesso per non essere riconosciuto e, non da ultimo, era attrezzato per azionare il motore in pochi minuti senza le chiavi, che ovviamente non erano inserite. "Ho chiamato i carabinieri, che sono arrivati subito, e anch’io mi sono precipitata lì" continua la titolare.

Una volta sul posto il mezzo era già sparito, ma non le tracce lasciate dalle gomme sull’erba alta. A intuito, il ladro non doveva essere lontano. "Ho pensato che si fosse fermato in un campo poco distante – continua Bonazzi – quindi io e un mio collega che ha un’altra azienda qui vicino, con le torce, siamo andati a cercarlo". E infatti eccolo lì, il trattore è stato riportato in azienda, ma l’uomo si era già dileguato. Nel frattempo peròil fratello maggiore e il padre della titolare erano arrivati a Cadelbosco da Reggio città, per aiutarla a ritrovare il trattore. Hanno iniziato a girare per il centro del paese, non distante dall’azienda, e a chiedere se qualcuno avesse visto qualcosa. Il fratello è entrato in un bar e nel momento in cui ha cercato di informarsi dal gestore due uomini, all’apparenza sulla cinquantina, si sono volatilizzati lasciando sul tavolo quello che avevano preso da bere. Non c’è stato modo di fermarli, né di ottenere più elementi.

"Stamattina (ieri mattina, ndr) sono andata a sporgere denuncia ai carabinieri – aggiunge Bonazzi – e ho riferito tutto". La speranza è che certi dettagli seppur minimi possano, volendo, aiutare i carabinieri a chiudere il cerchio e mettere la parola fine a questa raffica di furti.

"Il trattore l’ho ritrovato e questo mi rasserena – conclude la titolare – ma di sicuro pensare che quei due siano rimasti lì a osservarmi per non so quanto tempo mi fa sentire male, sul serio. Non lavoro più con la tranquillità di prima, soprattutto ora che viene buio presto, visto che qui sono da sola. Tra l’altro le telecamere e il sistema di sicurezza li avevo e li ho, ma il trattore me l’hanno rubato lo stesso… per il resto mi armerò di spray al peperoncino, non saprei davvero cos’altro fare".

Giulia Beneventi