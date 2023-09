Ladri in Azione a Correggio: Allarme ai Carabinieri

Ladri in azione l’altra sera in una abitazione di via Circondaria a Correggio, nel quartiere accanto all’ospedale San Sebastiano. In casa non c’era nessuno in quel momento. "I ladri – racconta la famiglia presa di mira – hanno scavalcato la siepe sul retro per poi entrare in cortile. Hanno forzato una finestra per entrare. Hanno messo a soqquadro stanze e cassetti, ma sembra non mancare nulla. Infatti, non c’era nulla di particolare valore da portare via". Solo al rientro a casa i proprietari si sono accorti di quanto accaduto. Ed è stato dato l’allarme ai carabinieri.