Ladri in azione al benzinaio. Un bottino da 2mila euro. Auto inseguita nella notte

Due persone a volto coperto, scesi da un’auto che di lì a poco si sarebbe dileguata facendo perdere le sue tracce. Questa l’immagine (foto) presa dalla videosorveglianza nei pressi degli uffici del distributore di benzina Enercoop, in via Inghilterra. I ladri hanno messo a segno il colpo attorno alle 3 nella notte tra giovedì e ieri; incapucciati, sono riusciti a introdursi appunto nella zona degli uffici, prelevando una somma di circa 2mila euro. L’allarme alle forze dell’ordine è stato lanciato da Coopservice, che è intervenuta lei stessa con una pattuglia di vigilanza. Una prima ricerca immediata, che dalle zone limitrofe si è spinta in altre aree della città, non ha dato riscontro. I due hanno fatto perdere le loro tracce all’altezza dell’ospedale. Ora sono al vaglio delle autorità le stesse immagini filmate dalle telecamere di sorveglianza: la chiave di volta potrebbe arrivare dall’identificare innanzitutto l’appartenenza della macchina, tramite la targa. Da lì si partirà per cercare di circoscrivere il campo e trovare i due ladri.