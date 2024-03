Ladri in azione durante la fiera. Razzìa in un negozio di via Mazzini

Ladri in azione a Scandiano durante i giorni della fiera di San Giuseppe. In via Giuseppe Mazzini è stato derubato il negozio ‘Mi fido di te’. I referenti dell’attività derubata, attraverso la loro pagina social su Instagram, hanno poi segnalato con amarezza l’intrusione furtiva: "Ci hanno portato via gli oggetti di valore e i soldi, ma non hanno toccato altro. Sapevano a cosa puntare e conoscevano il negozio. La fiera porta allegria, ma anche tanti furti". Il raid è stato compiuto nell’orario notturno. Sarebbe poi scattata la denuncia ai carabinieri. C’è grande preoccupazione tra i cittadini per i furti che si registrano anche nella zona del comprensorio ceramico reggiano. Negli ultimi mesi sono stati ‘visitati’ anche molti locali e negozi durante la loro chiusura.

Episodi denunciati pure sui gruppi social come quello messo a segno nel tardo pomeriggio dello scorso fine settimana nella zona del parcheggio del Conad di Rubiera. Una cittadina sulla pagina Facebook ‘Sei di Rubiera se…’ ha riferito d’essere stata derubata del portafoglio dopo che aveva collocato all’interno della sua automobile la spesa e la borsa a lato passeggero.

La vittima, verso le 18, è stata quindi ‘distratta’ da una donna con il pretesto di un’informazione per recarsi a Sassuolo e un complice avrebbe poi messo a segno il furto. È stato preso il portafoglio e una busta con dei soldi.

m. b.