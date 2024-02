Ladri in azione in pieno giorno a Castelnovo Sotto

Ladri in azione in varie abitazioni, nel fine settimana tra Castelnovo Sotto, nei quartieri affacciati sulla ex Statale per Reggio e la val d’Enza. Venerdì sera ignoti hanno tentato di entrare in una abitazione mentre i proprietari erano in casa. I rumori li hanno messi in allarme e i malviventi sono stati costretti a fuggire. Ai ladri è andata meglio poco dopo in via San Biagio, alla periferia del paese, dove gli intrusi hanno approfittato di una temporanea assenza dei padroni di casa. Al rientro, verso le 20, ci si è accorti della sgradita "visita". Il bottino non sembra essere ingente. Nei giorni scorsi nella stessa zona sono state diverse le abitazioni prese di mira, specie quelle non dotate di videosorveglianza e allarmi. Diversi gli episodi che sono stati segnalati e denunciati ai carabinieri.