Ladri in azione negli spogliatoi: "Rubate le divise del Fosdondo"

Ladri di magliette sportive in azione, nei giorni scorsi a Correggio. È accaduto nell’area del campo di allenamento con spogliatoio del Gruppo calcio Fosdondo, nell’omonima frazione della cittadina. Gli autori del furto hanno approfittato dell’assenza temporanea dei responsabili dell’area per accedere alla zona in cui erano state riposte le maglie, appena lavate e asciugate. Si tratta di cinque magliette e sei pantaloncini di una divisa completa da gioco.

"Non le hanno rubate tutte – spiega un dirigente della società, che milita in Terza categoria – ma ci hanno provocato un danno come se lo avessero fatto, visto che quelle rimaste non sono sufficienti per garantire la divisa a tutti i giocatori convocati alle partite. Per ricomprare una simile muta di maglie e calzoncini occorrono almeno 7-800 euro". Si tratta di magliette con stampato i nomi della squadra e dello sponsor. I dirigenti della società di Fosdondo hanno poi lanciato un appello agli autori del furto: "Ci auguriamo che sia stato un errore e che possano riportarci il materiale rubato. Altrimenti segnaliamo che all’interno della struttura sportiva in cui è avvenuto il furto sono posizionate delle telecamere. E siamo pronti a portare le immagini alle autorità competenti se il maltolto non sarà restituito".

La segnalazione del furto è stata diffusa anche ad altre società di calcio della zona, nella speranza che qualcuno dei loro associati possa notare le maglie rubate, per poterle recuperare".

a. le.