Ladri in azione per l’oro rosso Rubano il rame al cimitero

Ancora una volta i ladri sono andati a caccia di rame in un cimitero. È accaduto ieri notte a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, dove i soliti ignoti, indisturbati, hanno forzato l’automatismo che chiude i cancelli esterni per poi entrare nel camposanto, puntando a una delle cappelle di famiglia, dove è stato rubato il rame di copertura e grondaie. I malviventi pare abbiano raggiunto il tetto della cappella attraverso una delle scale in uso al cimitero per arrivare ai loculi ai piani più alti. Ieri mattina ci si è accorti di quanto successo, dando l’allarme alle forze dell’ordine. Il Comune di Cadelbosco Sopra ha espresso "ferma condanna per il furto avvenuto al cimitero di Villa Argine".

"I ladri, nel buio, hanno rotto il cancello d’ingresso, si sono introdotti nel cimitero e hanno asportato le grondaie e materiale in rame, causando un danno di diverse migliaia di euro. Già in passato, purtroppo i ladri hanno compiuto questo tipo di azioni sul territorio. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine, che sono al lavoro per trovare i responsabili. Esprimiamo vicinanza alle famiglie danneggiate da questo furto, in un luogo che dovrebbe essere solo di raccoglimento e di pace", il messaggio giunto dal municipio. Nei prossimi giorni si provvederà a ripristinare il danno.

a.le.