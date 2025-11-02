Ladri in costume tentano lo scherzetto

Hanno probabilmente approfittato delle iniziative di Halloween, con molte persone in giro travestite e incappucciate, per cercare di mettere a segno dei furti in abitazioni private. Alcuni ladri, travestiti in tema con la festa, sono stati segnalati in serata a Mandrio, nella zona di via San Pellegrino, alla periferia di Correggio. Diverse le abitazioni che sarebbero state prese di mira da questi soggetti, che hanno agito con il volto coperto. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver notato quattro persone, tutte incappucciate, che si aggiravano tra le abitazioni, mentre tentavano di entrare all’interno degli edifici. Qualcuno li ha visti armati di mazze ma anche tubolati e altri oggetti da scasso per aprire porte e finestre. A Mandrio il gruppo di intrusi è stato notato da alcuni residenti e messo in fuga. Sono stati subito informati i carabinieri, facendo avviare accertamenti nella zona. Inoltre, sempre nell’ambito dei festeggiamenti di Halloween, pur con il successo di tante iniziative, si sono registrati i soliti danneggiamenti dovuti a grossi petardi e vandalismi ai danni di auto in sosta e dell’arredo urbano tra Correggio, Novellara, oltre che a Reggiolo e Castelnovo Sotto.