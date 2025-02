Ladri in fuga spruzzano lo spray urticante

C’è una banda di ladri, formata da tre giovani apparentemente nordafricani, che si aggira tra le province di Reggio e Parma, compiendo furti in abitazioni. E sono pronti anche a usare lo spray al peperoncino pur di garantirsi la fuga. Nei giorni scorsi diverse segnalazioni di questi tre individui sono emerse da cittadini residenti nella zona di Boretto, Brescello e Poviglio. Ed è mancato poco che venissero fermati nella confinante zona di Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, quando l’altro pomeriggio sono stati sorpresi mentre cercavano di allontanarsi dopo aver rubato in una villetta della cittadina. Un operaio di 25 anni, Hamad Sarraj, non ha esitato a intervenire quando ha visto tre uomini incappucciati inseguiti dal 68enne derubato.

Hamad ha bloccato uno dei ladri, recuperando uno zaino, che però non conteneva il bottino ma arnesi da scasso. Uno dei complici ha spruzzato spray urticante al giovane operaio per consentire la fuga al compagno. È poi arrivata un’Audi di colore verde, fuggita con la banda di ladri a bordo, rischiando pure di travolgere sulla strada il 68enne derubato e l’operaio 25enne. La potente vettura si è poi diretta verso Brescello, dove si sono concentrate le ricerche di carabinieri e polizia locale.

Anche il sindaco di Sorbolo-Mezzani, Nicola Cesari, è giunto sul luogo dell’allarme, ringraziando Hamad per il suo intervento: "Si è dimostrato un cittadino modello, che ha aiutato una persona in difficoltà, rischiando tantissimo".

Antonio Lecci