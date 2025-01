Ladri in garage svuotano il freezer

Dopo i blitz dei soliti ignoti a Natale, la situazione si è ripetuta pure tra San Silvestro e Capodanno, con serie di furti soprattutto in abitazioni private, a Correggio, con i ladri che hanno approfittato pure di brevi assenze dei proprietari per accedere agli edifici. L’altra sera verso le 21,30 è bastata una breve assenza per una passeggiata per consentire ai ladri di forzare la porta del garage per rubare poi una borsetta con documenti ed effetti personali. In compenso è stata rinvenuta abbandonata una bicicletta, molto probabilmente rubata, che è stata usata dal ladro per arrivare sul posto. È accaduto in via Conte Girolamo, dove al rientro i proprietari si sono accorti dell’intrusione, facendo intervenire i carabinieri per un sopralluogo utile all’avvio delle indagini.

La notte precedente una simile situazione si è verificata pure in via Gelsomini, con gli intrusi che hanno avuto accesso alla cantina per poi far razzia dei prodotti alimentari che erano nel freezer e nell’area esterna. La stessa abitazione era già stata presa di mira altre volte, negli ultimi mesi, dai soliti ignoti. E continuano le segnalazioni di blitz dei ladri, con furti tentati e riusciti, che puntano anche agli oggetti ottenuti come regali di Natale, oltre a somme di denaro. Intanto per giovedì prossimo alle 20,30 all’Hotel President a Correggio il Lions Club Antonio Allegri organizza un incontro pubblico sul contrasto ai furti, con relatore Giuseppe Martines, comandante della caserma correggese dei carabinieri.

Antonio Lecci