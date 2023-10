Ladri in officina e dal parrucchiere

Diversi furti messi a segno ieri notte nella Bassa. A Bagnolo i ladri hanno rubato al salone Unika Parrucchieri, in via della Rocca, in centro storico, entrando da una piccola finestra per poi arraffare costose attrezzature da lavoro come piastre, phon e altro materiale. E verso le 24 furto pure in un negozio di autoricambi in via Pignedoli a Correggio, dove i ladri hanno forzato una porta per poi fuggire con il fondo cassa di un centinaio di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le indagini, sperando pure nelle immagini della videosorveglianza della zona.