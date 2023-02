Ladri maldestri rinunciano al furto

Ladri apparsi piuttosto maldestri hanno cercato di rubare all’interno della tabaccheria di piazza San Quirino, in centro a Correggio. Hanno agito l’altra sera, poco dopo le 21, impiegando quasi un’ora per riuscire a forzare una porta ed entrare nell’esercizio commerciale. Alla fine sono dovuti fuggire a mani vuote, in quanto è scattato l’allarme non appena si è verificata l’intrusione, facendo attivare anche il sistema fumogeno, che ha impedito ai ladri di proseguire, non vedendo più nulla.

Oltre a tabacchi e altri oggetti, i malviventi puntavano probabilmente alla cassaforte del negozio. I ladri hanno piazzato l’auto sull’area affacciata su piazza San Quirino: una Golf di colore chiaro, forse rubata, lasciata con la targa esposta proprio verso le telecamere della videosorveglianza attiva alla tabaccheria del Centro, gestita da Massimo Colarossi.

I due ladri, che avevano il volto coperto con mascherina e in parte da una sciarpa, hanno impiegato quasi un’ora per forzare la porta, in quanto al transito dei passanti erano costretti a interrompere il raid, simulando di guardare semplicemente la vetrina. In pochi minuti, quando è scattato l’allarme, è arrivato sul posto uno dei responsabili della tabaccheria. Sono state recuperare le immagini della videosorveglianza, affidate ai carabinieri per le indagini.

Antonio Lecci