Ladri passano da una finestra e rubano nella casa del sindaco

Neppure l’abitazione del sindaco di Guastalla è stata risparmiata dal fenomeno dei furti, solitamente in aumento nel periodo che precedere le festività natalizie e di fine anno. Nei giorni scorsi i soliti ignoti, approfittando dell’abitazione temporaneamente incustodita, tra via Verdi e piazza Garibaldi, in centro storico a Guastalla, sono entrati nell’edificio di proprietà del sindaco Camilla Verona e del marito Stefano Pavan, passando attraverso una finestra, pare dopo essere saliti dal tetto attraverso l’impalcatura installata nel vicino centro culturale.

Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato nelle varie stanze. Sarebbero riusciti a rubare alcuni oggetti in oro. Poi, disturbati dal rientro a casa dei proprietari, i ladri sono fuggiti dal tetto. L’episodio è stato segnalato al 112.

Poco dopo è stata vista un’auto di servizio dei carabinieri giungere sul posto per effettuare i primi accertamenti, nella speranza di poter risalire all’identità degli autori del furto. In quegli stessi giorni si sono registrati altri simili episodi nella zona, ai danni di alcune abitazioni.