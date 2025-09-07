Ladri al polo scolastico, tre edifici presi di mira: rubati 15 computer al Matilde di Canossa

Reggio Emilia, 7 settembre 2025 – Quindici computer spariti: è il brusco risveglio toccato ieri al liceo Matilde di Canossa, al polo scolastico di via Makallè, quando all’inizio della scuola mancano ormai pochissimi giorni. Il furto è stato messo a segno la sera di venerdì 5 settembre, a quanto pare i ladri avrebbero tentato il colpo prima in altri due edifici scolastici senza però trovare nulla. Il danno maggiore lo ha avuto appunto il liceo Canossa, come confermato dal dirigente Daniele Cottafavi.

“È successo tra le 20.30 e le 21 – ha raccontato nel pomeriggio di ieri al Carlino –. Ce ne siamo resi conto perché è scattato l’antifurto”. L’esatta conta di ciò che è stato portato via è ancora in corso di inventario, pare però che oltre ai computer non sia sparito null’altro. “Hanno preso in tutto 15 portatili dal ced (centro elaborazione dati, ndr). Erano computer che i tecnici stavano sistemando in vista dell’inizio dell’anno”.

I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso della scuola e poi quella del ced, hanno portato via tutto quello che hanno trovato, “poi è suonato l’antifurto ed è arrivata la vigilanza – spiega Cottafavi – perciò in quel momento devono essere fuggiti. Non hanno toccato nient’altro, neanche le macchinette”.

Un particolare ha richiesto l’intervento oltre che della polizia di Stato anche della scientifica: nel forzare la porta del ced per riuscire a entrare, uno dei ladri deve essersi ferito. Vicino all’ingresso infatti sono state trovate tracce di sangue, poche gocce a quanto pare, ma potrebbero bastare per arrivare a un’identificazione.

“Per noi in ogni caso si tratta di un bel danno – considera con tono amaro il dirigente – quantificato nell’ordine dei diecimila euro, contando tutti i computer rubati”. Dispositivi che “possono essere recuperati – tranquillizza – perché in realtà quelli presi dai ladri sono i computer che vengono utilizzati dalle commissioni d’esame durante le prove della maturità, mentre per il resto dell’anno li usiamo come ’scorta’. Si trovavano tutti in quell’ufficio perché i tecnici li stavano formattando allo scopo, appunto, di averli pronti all’uso qualora ce ne fosse stato bisogno. Ma abbiamo sufficienti dispositivi per non compromettere le attività scolastiche”. Attività che, lo ricordiamo, sono alle porte: l’anno scolastico 2025/2026 inizierà lunedì 15 settembre.

Secondo quanto emerso nella giornata di ieri, i ladri si sarebbero introdotti anche in altri due edifici scolastici, presumibilmente prima di arrivare a mettere a segno il colpo al Canossa. Prima sono entrati al Blaise Pascal, ma in un edificio che funge da sede distaccata e in quanto tale non poteva ’offrire’ nulla ai malviventi. Poi sono entrati anche al Secchi, che però allo stato attuale si presenta come un cantiere e di conseguenza tutte le cose di valore sono state trasferite altrove.

“Probabilmente per questo avranno desistito” conclude il dirigente. L’azione dei ladri è stata anche ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: “Abbiamo consegnato oggi (ieri, ndr) i video alla polizia – aggiunge infine – così che possano portare avanti le indagini”.