Reggio Emilia, Rivalta assediata dai ladri: “Abbiamo paura per i nostri figli”

Da sinistra Mariateresa Reverberi e Marco Quaranta (foto Artioli)

Reggio Emilia, 14 febbraio 2023 – Siamo a due furti, o tentati furti, in due giorni consecutivi. Rivalta, ormai dallo scorso novembre, è sempre più nel mirino dei ladri. Una vera e propria emergenza, cui, per ora, forze dell’ordine e istituzioni non riescono a porre un freno. Così, sabato, a venire presa di mira è stata via della Repubblica. Mentre domenica, sempre nel tardo pomeriggio, è toccato, ancora una volta, alla zona di via Aderito Ferrari, già visitata dalla banda altre volte in questo trimestre.

"Sapevano che i proprietari della villa non erano in casa – racconta Marco Quaranta, che risiede proprio nella zona e che ha creato un gruppo su Whatsapp di cittadini residenti della zona per cercare, ove possibile di tenere monitorata un’area che, è evidente, sta facendo gola ai malviventi –. Hanno seguito i loro spostamenti, quasi certamente non da ieri".

Il gruppo, da quanto trapela, è lo stesso che aveva compiuto il raid il giorno prima, e, probabilmente, quelli compiuti anche nelle settimane precedenti: in tre, con un forte accento slavo, e, guardando alle fattezze, di giovane età.

"È gente scaltra, che ha ‘studiato’ il territorio – prosegue il signor Quaranta –. È già successo che altri residenti nei giorni passati avessero visto aggirarsi in queste vie delle persone in atteggiamento un po’ sospetto, che parlavano al cellulare in lingua slava. Poi, casualmente, qualche giorno dopo sono accaduti gli episodi... "

Nemmeno l’antifurto che scatta ha fatto desistere i ladri dall’introdursi in casa domenica pomeriggio. "Da quanto ho capito hanno rotto un vetro per entrare e hanno abbassato una tenda per non essere visti dall’esterno. Poi hanno preso o tentato di prendere quello che han potuto – spiega Quaranta –. Sono usciti e si sono introdotti nella villa di fronte, che però è un cantiere, evidentemente con un antifurto collegato alle guardie giurate. Quando sono intervenute i ladri sono scappati". Ecco, il tema della via di fuga è decisamente importante in tutti questi raid: "Questa è una zona con svariate vie per darsela a gambe – prosegue il residente –. I ladri lo sanno bene. Ci sono campi. Ci sono stradine poco trafficate". Insomma, il quadro, alquanto preoccupante, è che Rivalta è diventata il ‘paradiso dei ladri’: "Anche perché qui volanti e pattuglie se ne vedono davvero poche. Pochissime". A nulla, quindi, sono valsi quei controlli che la questura aveva organizzato intorno a metà gennaio, quando il problema furti in appartamento era esploso.

«La verità è che qui serve continuità – ribatte, con puntiglio, Quaranta –. Non un pattugliamento fatto una tantum. La zona è definita e circoscritta. I ladri agiscono più o meno sempre alla stessa ora. Cosa bisogna fare per poter intensificare la presenza delle forze dell’ordine su questo fazzoletto di Reggio? Per altro è una banda che si sposta, visto che ci hanno detto che prima di qua, aveva passato ‘in rassegna’ il quartiere Orologio. Diciamo che elementi di indagine non mancherebbero. Lo dico sinceramente: ci sentiamo abbandonati, dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni". Infine, serpeggia tanta p aura: "Io di lasciare i miei figli in casa a certe ore del pomeriggio non me la sento più – conclude Quaranta –. Non sono ladri violenti o senza scrupoli, ma lasciare dei bambini in casa col rischio che degli sconosciuti ti entrino in casa all’improvviso…".