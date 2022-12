Reggio Emilia, 29 dicembre 2022 – “Siamo assediati dai ladri e siamo costretti a fare le ronde...". Il grido d’allarme è di Moreno Barbieri, che testimonia l’esasperazione del centinaio di abitanti di tre palazzi tra via Einaudi e via Petrolini (che si affacciano su viale del Partigiano), nel quartiere Pappagnocca dove risiede.

"Assediati dai ladri, costretti a fare le ronde"

"Siamo presi di mira da un anno – racconta – Proprio a Natale 2021 i ladri avevano messo a segno un colpo in un attico, dal quale portarono via una cassaforte piena di Rolex. Da lì in poi stanno cercando di entrare in tutti gli appartamenti. In estate si era allentata un po’ la presa, ma poi da questo autunno è ripartito tutto: si verifica un tentato furto al giorno e alcuni vanno a segno, rubando gioielli preziosi e oro".

Si tratta di veri e propri professionisti a giudicare dall’agilità. "Sembrano degli acrobati, si arrampicano sulle grondaie, anche fino al settimo piano", continua Barbieri che poi ci mostra un video girato dalle telecamere di sorveglianza che ha montato all’esterno del suo appartamento, che riprendere proprio l’intrusione sul terrazzo di due malviventi a volto scoperto. "Abbiamo messo delle punte sulle gronde, ci siamo riuniti con dei gruppi di comunità e cerchiamo di controllare la zona anche con delle ronde. Con gli amministratori di condominio abbiamo valutato anche un servizio di vigilantes, ma non possiamo certo averli h24. Anche perché i furti perlopiù avvengono prima di cena, tra le 17 e le 21", spiega Barbieri. Il quale infine rivolge un appello: "La situazione sta diventando insostenibile, sembra un film. Carabinieri e polizia hanno intensificato i passaggi, ma fanno quello che possono. Mi rivolgo ai politici, ecco perché ho deciso di metterci la faccia: in questo quartiere non c’è mai stato un problema per trent’anni. Si faccia qualcosa".