Ladri scatenati di notte nei bar Doppio colpo in provincia

Ladri scatenati nelle scorse ore in provincia. Il primo allarme è scattato per il furto in bar, poco dopo le due di ieri notte, in via Pedemontana a Scandiano, all’interno di una stazione di servizio. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri. Ma gli autori del furto erano già riusciti ad allontanarsi. I ladri, dopo aver forzato una finestra sono entrati nei locali dell’attività commerciale da dove hanno rubato varie stecche di sigarette, arraffando anche i tagliandi della lotteria istantanea Gratta e vinci esposti al pubblico, oltre al denaro contante del fondo cassa, per un bottino ancora in fase di inventario. Sulla vicenda i carabinieri della locale tenenza hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, per il reato di furto aggravato, per ora a carico di ignoti.

Un altro allarme intrusione, verso le quattro di ieri notte, è scattato al bar Le Corti di via Bertazzoni, a Pieve di Guastalla. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso per poi entrare nel locale, puntando alla macchina cambiamonete e al denaro del fondo cassa, per un bottino ancora da quantificare. Sono intervenuti la vigilanza privata e i carabinieri del radiomobile. I ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino. Restano i danni alla porta e del valore del cambiamonete. Già in passato in quella zona sono stati compiuti furti ai danni di esercizi commerciali, anche per la possibilità di fuggire facilmente da arterie viarie di primaria importanza, verso tutte le direzioni. La zona oggetto del furto risulta vigilata dalle telecamere di videosorveglianza, che si spera possano fornire qualche elementi utile agli accertamenti in corso per identificare gli autori del furto notturno.