Ladri scatenati in banca e al supermercato

di Francesca Chilloni

Malviventi scatenati: doppio assalto nella notte tra venerdì e ieri. Una banda ha fatto esplodere il bancomat della filiale Banco San Geminiano e San Prospero - Bpm nella centralissima piazza Cervi di Praticello attorno alle 3.15.

Nemmeno trenta minuti dopo, forse gli stessi criminali, hanno sfondato una delle porte automatiche del Conad di Taneto, razziando il supermercato e portando via prosciutti, insaccati, champagne, torte e perfino scope elettriche. In entrambi i casi, secondo quanto riferito dai testimoni e confermato dalle immagini della video sorveglianza, hanno agito quattro uomini dal volto travisato, sicuri e precisi nei movimenti.

Nel primo episodio hanno fatto esplodere la cassaforte utilizzando acetilene, il cui odore è rimasto percepibile in piazza per tutta la mattinata. Sventrato il bancomat e la stanza retrostante, hanno prelevato tutto il denaro contenuto nello sportello – una somma consistente, visto che la macchina avrebbe dovuto erogare contanti per l’intero fine settimana – e si sono dileguati in auto.

Erano circa le 3.20: un residente, svegliato dal boato, si è affacciato alla finestra e li ha visti fuggire. Alcuni ragazzi che si trovavano poco lontano, di ritorno da una festa, sono accorsi pensando a un incidente stradale ma del commando non c’era già più traccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gattatico, competenti per territorio, i militari dell’Aliquota Operativa di Guastalla e le guardie giurate di Coopservice. Per mettere in sicurezza l’edificio sono arrivati anche i vigili del fuoco di Sant’Ilario. Ingenti i danni: la porta d’ingresso è stata forzata (i banditi sarebbero entrati proprio da lì), due stanze hanno subito gravi lesioni a porte, telai, controsoffitti e arredi. La direttrice della filiale ha trascorso la mattinata a redigere l’inventario. "In 36 anni che abito a Gattatico non era mai accaduta una cosa simile", ha commentato ieri un cliente del vicino bar.

Poco dopo, attorno alle 3.40, i malviventi – non è chiaro se fossero gli stessi – hanno sfondato la porta d’ingresso del Pet Store Conad e si sono introdotti nel supermercato comunicante. Utilizzando carrelli per trasportare la refurtiva, hanno arraffato confezioni di affettati dal banco frigo, tranci di salumi dal reparto gastronomia, bottiglie di vini e liquori pregiati collocate vicino alle casse, oltre ad alcuni piccoli elettrodomestici.

Anche in questo caso la banda è stata ripresa in azione: le telecamere indicano in soli 6 minuti il tempo impiegato per compiere la razzia e fuggire. Carabinieri e guardie Coopservice, già impegnati sul primo colpo, sono arrivati in pochissimo tempo, ma il saccheggio era già stato portato a termine.

Da segnalare che nella stessa notte un bancomat della Banca Popolare è stato fatto esplodere a Cremona, mentre un doppio assalto fotocopia si è verificato nel Piacentino: una banda ha fatto saltare uno sportello automatico delle Poste a Roveleto di Cadeo e poco dopo ha tentato di sfondare le serrande di un centro commerciale a Piacenza. Nella Pianura Padana centrale potrebbe dunque essere stata in azione un’organizzazione criminale di predoni ben ramificata.