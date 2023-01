Ladri scatenati, rubano sulle auto e fanno incetta di borsette

I ladri non si sono fermati nemmeno nei primi giorni dell’anno. Una banda specializzata in spaccate sulle auto ha colpito in diversi paesi della val d’Enza, rompendo finestrini e cercando di prelevare oggetti lasciati incautamente in vista dai proprietari. A Cavriago e Montecchio, i malviventi hanno colpito varie persone ed in un paio di casi hanno davvero esagerato.

Due sere fa verso le 17 hanno colpito a Montecchio vicino alla lavanderia di via Achille Grandi: i soliti ignoti hanno rotto un finestrino per portare via una elegante borsetta Micheal Kors ma - già che c’erano - hanno preso anche uno grande zaino-borsa pieno di abiti usati. Non solo dunque è sparito il portafogli (Carpisa blu, contenente i documenti), ma anche vestiti sporchi.

A Cavriago, sempre due sere fa, hanno colpito nel quartiere dell’ex campo sportivoPiazza Lenin, portando via una borsetta ad una donna che stava aprendo il garage. La donna aveva arrestato nel cortile di casa la sua vettura ed era scesa per aprire il portone della rimessa, lasciando sul sedile una pannolenci di color giallo ocra con alcuni ricami. I malviventi hanno agito in modo fulmineo aiutati dal buio, prendendo la borsetta con dentro nulla di particolare se non il portafoglio con tutti i documenti e il cellulare. In tutti i casi, i derubati fanno un appello per riavere indietro i documenti ed evitare la trafila burocratica per rifarli.

f.c.