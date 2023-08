Ladri scoperti a Reggiolo mentre cercano di entrare in casa: nella fuga uno precipita dalla finestra

Ha rischiato grosso un ladro che ha tentato di entrare in una abitazione privata, nel quartiere di via Gavello. Sabato sera un gruppetto di almeno tre persone ha tentato di accedere alle stanze di una villetta, attraverso la finestra al primo piano. In casa non c’era nessuno, con i proprietari usciti per far visita ad alcuni amici. Ma un vicino ha sentito rumori sospetti e, insieme a un familiare, è intervenuto per cercare di capire cosa stesse succedendo sul retro dell’edificio.

Alla vista dei testimoni, i ladri sono fuggiti senza neppure riuscire a entrare nelle stanze. Ma uno di loro, nella fretta di scendere al suolo, nel cortile, deve essere scivolato dalla finestra esterna, volando a terra da un’altezza di almeno due metri. Per sua fortuna l’erba deve aver attutito il colpo rimediato alla schiena, tanto che è riuscito a rialzarsi per poi allontanarsi, pur se apparentemente dolorante.

Poco dopo, al rientro dei proprietari, è stato verificato che i ladri avevano scavalcato la recinzione esterna, ma senza riuscire a entrare nell’edificio, grazie appunto all’intervento del vicino di casa. Nello stesso quartiere sono stati diversi i furti (tentati o riusciti) nelle ultime settimane. Non si esclude che possa esservi sempre la stessa banda di ladri dietro questi vari episodi, tecnicamente molto simili fra loro.