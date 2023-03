Ladri senza anima rubano nel santuario

Non ha esitato ad avvicinarsi alle cassettine delle offerte, sotto il basamento in cui si accendono i ceri votivi, per poi forzare i lucchetti e aprire il contenitore in metallo, portandosi via le monetine che vi erano contenute, per un bottino non certo sostanzioso, di alcune decine di euro. E’ accaduto nei giorni scorsi all’interno del santuario della Beata Vergine della Porta, in centro a Guastalla. Ad accorgersi del furto sono state le suore che si occupano della custodia della storica chiesa, che ha riaperto le porte lo scorso settembre al termine di un lungo periodo di chiusura dovuto a inagibilità strutturale e poi ai lavori di ristrutturazione, finanziati in parte da risorse per la ricostruzione post terremoto.

L’autore del furto ha potuto entrare nel santuario, che resta aperto al pubblico praticamente per tutta la giornata, approfittando probabilmente di un momento in cui non c’era nessuno. Secondo quanto si è potuto apprendere, sono stati forzati i lucchetti per aprire le piccole cassette in cui vengono poste le monete delle offerte quando si accendono i ceri, davanti alla balaustra che porta all’altare, davanti alla grande immagine della Beata Vergine della Porta. In breve tempo le cassette sono state riparate, ora chiuse con apposite serrature comandate da chiave.

L’area interna del santuario mariano è dotata di varie telecamere. Non dovrebbe essere difficile individuare il momento in cui è avvenuto il furto, cercando magari di identificare il responsabile, forse uno sbandato che non ha esitato a macchiarsi di un reato per poter arraffare uno scarso bottino.

Simili furti erano avvenuti di recente pure nella chiesa parrocchiale in centro a Santa Vittoria di Gualtieri.

a.le.