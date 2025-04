Ladri si schiantano a bordo di un’auto rubata, ma fuggono

Scene da film lungo le strade cittadine a mezzogiorno di mercoledì. I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento di un’auto risultata essere rubata, con a bordo due ladri. La pattuglia, all’altezza di viale Risorgimento, è stata allertata dal sistema di rilevamento targhe in dotazione all’Arma che la Mazda davanti a loro fosse rubata. L’inseguimento è durato per qualche minuto, per poi concludersi in via Terrachini dove i malviventi si sono schiantati. Poi, sono scesi dall’auto per fuggire, facendo perdere le loro tracce. Non risultano feriti. I militari ora indagano per identificarli. L’auto, seppur incidentata, sarà restituita al legittimo proprietario.