Ladri svuotano la cassaforte di un’abitazione

Ladri in azione il giorno di Pasqua in un’abitazione di Rubiera. Il colpo è avvenuto durante la temporanea assenza dei proprietari. Il raid è stato scoperto nel tardo pomeriggio verso le 18. Per entrare avrebbero utilizzato un flessibile, rompendo anche i vetri di una finestra. I malviventi hanno messo sottosopra le stanze della casa svaligiata. La proprietaria, indignata per l’incursione e i danni subiti, ha lanciato l’allarme sulla pagina Facebook ‘Sei di Rubiera se…’ invitando i cittadini a prestare attenzione e prudenza: "Hanno aperto la cassaforte e rubato tutto l’oro, ricordi dei miei genitori e di mia suocera", ha scritto la donna.

I ladri hanno agito in pieno giorno e sono poi fuggiti con il malloppo. Sono stati informati i carabinieri. Preoccupati i cittadini dopo l’intrusione segnalata domenica. Si tratta dell’ennesimo furto messo a segno di recente nel comprensorio ceramico reggiano nelle zone dei comuni di Scandiano, Casalgrande e Rubiera dove nelle ultime settimane sono state derubate alcune attività.

m.b.