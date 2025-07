Ladri in tabaccheria. “È la terza volta in 8 mesi, la città è allo sbando”

Reggio Emilia, 1 luglio 2025 – Un furto per ogni stagione: in questa frase non c’è nessuna ironia. Anzi, quello che prova Francesco Ruggiero, titolare della tabaccheria Il Follo di via Zacchetti, è esasperazione. Il primo colpo a novembre, il secondo a marzo e l’ultimo domenica notte: tre furti con spaccata in soli otto mesi. “Reggio è diventata uno schifo”.

L’ultimo episodio risale a due notti fa, quando attorno alle 3 due uomini (uno dei quali filmato dalle telecamere di videosorveglianza) ha mandato in frantumi una delle vetrate rubando il fondocassa, alcune stecche di sigarette e la macchina cambia monete. Sull’episodio indagano i carabinieri, intervenuti anche domenica notte. Esclusi i danni alla porta, che ieri pomeriggio è stata sostituita, parliamo di “circa duemila euro di valore – commenta il titolare – ma il vero dramma è, per l’ennesima volta, essere svegliato nel cuore della notte e non riuscire più a dormire sereno”.

A novembre nel mirino dei ladri erano finite le macchinette slot, a marzo si erano lanciati dietro il bancone prendendo gratta&vinci e soldi. L’altra notte, riferisce sempre il titolare, erano in due a volto coperto e uno dei ladri “ha avuto tutto il tempo di prendere il tombino, sfondarmi la vetrata e prendere la macchina cambia soldi, che è bella pesante – continua Ruggiero –. Se non voglio che il costo dell’assicurazione si alzi all’inverosimile, devo mettere le inferriate. Stavo valutando qualche preventivo ma stiamo sui 10-12mila euro, non è poco... Ora le metterò di sicuro, però...”.

“Devo solo sperare che non succeda di nuovo entro l’anno, se no davvero con l’assicurazione ci potrebbero essere dei problemi”. Alla preoccupazione costante, si aggiunge l’amarezza di constatare come e quanto sia cambiata la città: “Un continuo di delinquenza – chiosa –. Non se ne può più”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno visionato le immagini della sorveglianza e indagini per identificare i responsabili.