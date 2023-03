Ladri vandali al Circolo Pigal

Incursione notturna dei ladri nella sede dl circolo Arci Pigal di via Petrella.

Verso le due dell’altra notte tre giovani – filmati dalla videocamera di sorveglianza – hanno forzato la porta posteriore del circolo e poi la porta che dà accesso al bar. Qui si sono accaniti sul registratore di cassa (foto a destra), dove hanno racimolato circa duecento euro. Ma non solo: i ladri (due travisati, uno no) hanno mangiato patatine e gelati, bevuto bibite, spaccato bottiglie, rovesciato suppellettili, buttato arance in giardino. Poco dopo il blitz, sul posto sono arrivati i carabinieri – che hanno avviato le indagini – e alcuni soci del circolo, amareggiati per la recrudescenza di un fenomeno che pareva ormai finito.

"Erano parecchi anni che ci lasciavano stare", dice Ivano Ballarini, presidente di un circolo che costituisce un prezioso centro di aggregazione del quartiere. "Una decina d’anni fa accadeva più spesso, per la presenza delle macchinette. Le abbiamo smesse e a lungo non abbiamo subito queste azioni. Per fortuna i danni non sono eccessivi".