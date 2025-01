Ladro al supermercato e ’topo’ d’auto in sosta denunciati dalla polizia

Uno tenta di rubare su un’auto in sosta mentre un altro all’interno di un supermercato: due denunciati dalla polizia di Stato.

Nel pomeriggio di giovedì, gli operatori della squadra Volanti sono intervenuti in zona San Maurizio a seguito della segnalazione di una persona che stava tentando di forzare un’auto in sosta, presumibilmente al fine di rubare. L’arrivo tempestivo degli agenti lo ha fatto desistere. Il bandito si è dato alla fuga, ma i poliziotti sono riusciti a identificarlo grazie alle telecamere di videosorveglianza del parcheggio e rintracciandolo poco dopo nei paraggi. Si tratta di un 43enne di origine tunisina. L’uomo non è stato trovato con alcun oggetto riconducibile all’auto che aveva tentato di forzare che, peraltro, non risultava danneggiata. Condotto in questura, è stato comunque denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

Qualche ora più tardi, gli agenti sono tornati a dover intervenire, sempre per un presunto furto in atto, ma stavolta presso un supermercato di via Adua. Giunti sul posto e presi contatti con l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, hanno appurato che, qualche minuto prima, un giovane aveva tentato di rubare della merce esposta sugli scaffali, per un valore di circa 250 euro, per poi tentare di allontanarsi senza pagare. Si tratta di un 28enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, il quale è stato trovato effettivamente in possesso della merce non pagata sebbene non fosse riuscito poi ad allontanarsi dal supermercato. Portato in questura, è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di tentato furto, mentre la merce gli è stata sequestrata e poi restituita al legittimo proprietario.