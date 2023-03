Ladro esce dal Lidl e trova la Polizia schierata Gli agenti erano lì per la partita, ma lui equivoca

Un equivoco. Alle 13,30, uscito dal supermercato Lidl di via Gramsci con la merce rubata, ha pensato che tutto quello schieramento di Polizia fosse lì proprio per arrestare lui. Non per fare servizio d’ordine all’imminente partita di calcio. E così l’uomo – nazionalità polacca, precedenti per furto – si è sentito perduto, ha abbandonato tutto a terra e si è messo a correre, col risultato di farsi scoprire per davvero. Intercettato al volo da un agente della Polizia locale, è stato poi consegnato ad una pattuglia della Volante della Polizia di Stato e denunciato a piede libero. La merce, del valore di circa 300 euro, è stata subito restituita al supermercato.