Ladro preso da militari fuori servizio

Sempre in servizio i carabinieri, anche quando sono a riposo. Lo conferma il fatto accaduto a Casina mercoledì, quando uno sconosciuto avrebbe forzato e infranto il vetro di una casa privata per poi introdursi all’interno. Un ingresso ‘forzato’ notato da cittadino, che ha allertato sul telefono privato un carabiniere della stazione di Casina, il quale a sua volta ha contattato due colleghi. I tre militari, liberi dal servizio, si sono precipitati sul posto notando da subito che la persiana della portafinestra da cui si accede al soggiorno era stata forzata e tenuta aperta con una scopa, e il vetro della stessa era stato infranto.

Entrati, i militari hanno sorpreso un 46enne, fra l’altro noto per la commissione di altri furti, con indosso un paio di guanti e un borsello a tracolla, con all’interno un cacciavite di colore rosso lungo 22 cm, un coltello con la lama di 11 cm e un taglia-vetro. Per questi motivi con l’accusa di tentato furto in abitazione i carabinieri hanno arrestato il 46enne, residente in un comune dell’Appennino reggiano, ristretto al termine delle formalità di rito, a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Gaetano Calogero Paci. I relativi accertamenti sono in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Settimo Baisi