Ladro preso dai derubati. Prova a scappare in bici, ma finisce all’ospedale

Si sono introdotti al piano terra di un’abitazione, alla ricerca di oggetti di valore. Alla fine hanno puntato la loro attenzione su cinque paia di scarpe di marca, una bicicletta elettrica e un monopattino, forse sperando di poterci ricavare un buon gruzzoletto dalla ricettazione. Ma i due autori del furto sono stati sorpresi dal proprietario dell’abitazione e da due suoi amici che erano con lui.

Non sono passati inosservati alcuni rumori sospetti, che li hanno svegliati mentre erano a riposare. I due ladri sono fuggiti proprio con i veicoli appena rubati. All’uomo scappato in monopattino, almeno per ora, è andata bene, visto che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Meno bene è andata al complice, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, il quale ha tentato la fuga in bici e con le scarpe rubate.

Il 40enne però è stato prima inseguito e poi bloccato dai derubati, per essere infine consegnato ai carabinieri del nucleo radiomobile, arrivati subito sul posto. Il quarantenne è stato dichiarato in arresto, mentre bici e scarpe sono state restituite al proprietario.

L’episodio si è verificato verso le 23 di domenica appena passata, in una abitazione di via Ponte Besolario a Reggio. I derubati hanno sentito rumori sospetti e sono intervenuti, ipotizzando che fosse in atto un’intrusione. E ci avevano visto giusto, ma i due stavano già scappando. All’arrivo dei carabinieri, il padrone di casa e i suoi due ospiti avevano fermato uno degli autori del furto, il quale lamentava di essere stato malmenato dagli stessi che lo avevano bloccato durante la fuga.

A quel punto, prima di essere portato in caserma, il presunto ladro è stato accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per medicare lievi lesioni, giudicate guaribili in pochissimi giorni. Poi è stato sottoposto agli accertamenti di rito, prima di essere arrestato.

L’altra notte le tre persone presenti nella casa presa di mira dai ladri hanno notato uno degli intrusi che fuggiva col monopattino, mentre l’altro che erano riusciti a bloccare era sulla bici elettrica. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire anche al complice, puntando inoltre al recupero del monopattino.